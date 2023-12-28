Xiaomi анонсировала свой первый электромобиль Xiaomi SU7

Xiaomi анонсировала свой первый электромобиль Xiaomi SU7За дизайн ответственен человек, создаваший внешний вид авто для BMW и Rolls-Royce
Xiaomi, известная своими инновациями в сфере потребительской электроники, представила свой первый электромобиль — седан SU7.
Новинка предлагается в нескольких конфигурациях двигателя, включая Xiaomi Super Motor V6 с мощностью до 299 л.с, V6s с мощностью до 374 л.с, и V8 с мощностью до 578 л.с.
Максимальная версия способна разгоняться с 0 до 100 км/ч всего за 2.78 секунды, а максимальная скорость достигает 265 км/ч.
Аккумуляторная платформа, разработанная Xiaomi и CATL, обеспечивает максимальную мощность 101 кВт/ч и запас хода до 800 км. Система зарядки HyperCharge на 800 Вт позволяет зарядить аккумулятор на 220 км всего за 5 минут.
В салоне SU7 установлен 16,1-дюймовый дисплей с разрешением 3K, работающий на чипсете Qualcomm Snapdragon 8295 и операционной системе HyperOS.
Также предусмотрен 56-дюймовый HUD-интерфейс на лобовом стекле. Интерьер представлен в оттенках Galaxy Grey, Twilight Red и Obsidian Black.
Внешний дизайн SU7 разработан известным автодизайнером Крисом Бэнглом, который работал над моделями BMW, MINI и Rolls-Royce. Автомобиль имеет низкий коэффициент лобового сопротивления — 0,195.
Xiaomi представила две версии автомобиля: SU7 и SU7 Max, с различными характеристиками по приводу, разгону, запасу хода и максимальной мощности. О стоимости и датах начала продаж пока нет информации.