Xiaomi анонсировала свой первый электромобиль Xiaomi SU7

Новинка предлагается в нескольких конфигурациях двигателя, включая Xiaomi Super Motor V6 с мощностью до 299 л.с, V6s с мощностью до 374 л.с, и V8 с мощностью до 578 л.с.

Максимальная версия способна разгоняться с 0 до 100 км/ч всего за 2.78 секунды, а максимальная скорость достигает 265 км/ч.

Аккумуляторная платформа, разработанная Xiaomi и CATL, обеспечивает максимальную мощность 101 кВт/ч и запас хода до 800 км. Система зарядки HyperCharge на 800 Вт позволяет зарядить аккумулятор на 220 км всего за 5 минут.