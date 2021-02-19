Xiaomi готовит собственный автомобиль

Об этом, ссылаясь на несколько источников, сообщает iFengNews. Так, согласно обнародованному ресурсом отчету, китайский производитель принял окончательное стратегическое решение выйти на рынок автомобилей. В то же время, определенных деталей этого проекта не разглашаются.

Источники заявляют, что проект по разработке первого автомобиля Xiaomi возглавит глава компании Лэй Цзюнь. На данный момент представители китайского гиганта не стали комментировать новости о автопроекте.

Предполагается, что Xiaomi решила взяться за разработку собственного автомобиля ввиду застоя, который отслеживается на рынке смартфонов, тогда как сегмент “умных” электрокаров, напротив, начал активно развиваться.