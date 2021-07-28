Xiaomi начала нанимать специалистов по созданию автопилота

Отметим, что ранее, в марте, Xiaomi уже объявляла о планах на сферу экологичного транспорта. Тогда компания объявила о планах инвестировать в эту область около 1,5 млрд долларов. При этом до сих пор неизвестно, как скоро китайский производитель планирует представить первый электромобиль.