Xiaomi начала нанимать специалистов по созданию автопилота

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Xiaomi начала нанимать специалистов по созданию автопилотаИнтересно, как скоро компания представит свой первый транспорт на базе электродвигателя?
В начале года была очень популярна тема разработки собственного электромобиля компанией Apple. Тогда стало известно, что многие техногиганты вовсю работают над собственными транспортными средствами.
Теперь же глава и основатель Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал в своём Weibo-аккаунте свежую вакансию. Судя по ней, китайская IT-корпорация вовсю ищет экспертов по созданию автопилота, пишет Gizmochina. Их навыки, по всей видимости, будут использованы при разработке собственного электромобиля бренда.
Отметим, что ранее, в марте, Xiaomi уже объявляла о планах на сферу экологичного транспорта. Тогда компания объявила о планах инвестировать в эту область около 1,5 млрд долларов. При этом до сих пор неизвестно, как скоро китайский производитель планирует представить первый электромобиль.