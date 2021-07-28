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Xiaomi начала нанимать специалистов по созданию автопилота

Интересно, как скоро компания представит свой первый транспорт на базе электродвигателя?
В начале года была очень популярна тема разработки собственного электромобиля компанией Apple. Тогда стало известно, что многие техногиганты вовсю работают над собственными транспортными средствами.
Xiaomi начала нанимать специалистов по созданию автопилота

Теперь же глава и основатель Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал в своём Weibo-аккаунте свежую вакансию. Судя по ней, китайская IT-корпорация вовсю ищет экспертов по созданию автопилота, пишет Gizmochina. Их навыки, по всей видимости, будут использованы при разработке собственного электромобиля бренда.

Xiaomi начала нанимать специалистов по созданию автопилота

Отметим, что ранее, в марте, Xiaomi уже объявляла о планах на сферу экологичного транспорта. Тогда компания объявила о планах инвестировать в эту область около 1,5 млрд долларов. При этом до сих пор неизвестно, как скоро китайский производитель планирует представить первый электромобиль.