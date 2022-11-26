Xiaomi назвала количество электромобилей, которые планирует выпускать ежегодно

Об этой инициативе Xiaomi стало известно ещё в 2021 году. Тогда Лэй Цзюнь сообщил, что компания вложит деньги — порядка $10 млрд в течение 10 лет — в развитие производства электрокаров под названием Xiaomi EV.

Глава Xiaomi подтвердил намерения и заявил, что электромобили будут не просто дополнительным бизнесом, а компания собирается войти в топ-5 мировых брендов «зелёных» машин.