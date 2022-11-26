Xiaomi назвала количество электромобилей, которые планирует выпускать ежегодно

18:36, 26 ноября 2022
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Xiaomi назвала количество электромобилей, которые планирует выпускать ежегодноКомпания планирует войти в топ-5 производителей электрокаров
Глава Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что компания планирует производить не менее 10 млн электромобилей в год под собственным брендом.
Фото: Electrek.co
Об этой инициативе Xiaomi стало известно ещё в 2021 году. Тогда Лэй Цзюнь сообщил, что компания вложит деньги — порядка $10 млрд в течение 10 лет — в развитие производства электрокаров под названием Xiaomi EV.
Глава Xiaomi подтвердил намерения и заявил, что электромобили будут не просто дополнительным бизнесом, а компания собирается войти в топ-5 мировых брендов «зелёных» машин.