Xiaomi обновит ПО в 115 тыс. электромобилей SU7 из-за проблем с автопилотом

Обновление будет распространяться по беспроводной сети (OTA), но такие исправления в Китае проходят обязательное согласование с властями. Это необходимо, чтобы производители не могли скрывать дефекты или уходить от ответственности за работу систем автономного управления.

Проблема затрагивает стандартные версии SU7, выпущенные с февраля 2024 по август 2025 года. Это уже второй случай с начала продаж модели, когда исправление неисправностей проводится в рамках правил отзыва.

Повышенное внимание к теме безопасности связано и с трагическим происшествием в марте 2025 года. Тогда электромобиль SU7 попал в смертельную аварию после столкновения с бетонной опорой. По данным Xiaomi, перед этим система предупреждала о препятствии, однако водитель успел взять управление на себя лишь за несколько секунд до удара.

Китайские власти уже подготовили проект новых требований к автомобилям с системой второго уровня автоматизации. Стандарты планируется ввести в действие с 2027 года.