Xiaomi обновит ПО в 115 тыс. электромобилей SU7 из-за проблем с автопилотом

Обновление коснётся машин, выпущенных с 2024 по 2025 годы
Компания Xiaomi выпустит обновление программного обеспечения для 116 887 электроседанов SU7, чтобы устранить возможные риски при использовании функции ассистированного вождения. Об этом сообщил китайский регулятор, указав, что в отдельных ситуациях система может выдавать недостаточно ранние предупреждения или снижать эффективность работы.
Обновление будет распространяться по беспроводной сети (OTA), но такие исправления в Китае проходят обязательное согласование с властями. Это необходимо, чтобы производители не могли скрывать дефекты или уходить от ответственности за работу систем автономного управления.

Проблема затрагивает стандартные версии SU7, выпущенные с февраля 2024 по август 2025 года. Это уже второй случай с начала продаж модели, когда исправление неисправностей проводится в рамках правил отзыва.

Повышенное внимание к теме безопасности связано и с трагическим происшествием в марте 2025 года. Тогда электромобиль SU7 попал в смертельную аварию после столкновения с бетонной опорой. По данным Xiaomi, перед этим система предупреждала о препятствии, однако водитель успел взять управление на себя лишь за несколько секунд до удара.

Китайские власти уже подготовили проект новых требований к автомобилям с системой второго уровня автоматизации. Стандарты планируется ввести в действие с 2027 года.

