Xiaomi определилась с финальной ценой и годом выхода фирменного автомобиля

По последним данным, ценообразование для первой модели Xiaomi уже завершено, что свидетельствует о значительном прогрессе проекта.

Компания FAW Fuwei Automotive Parts Co., Ltd. подтвердила своё активное участие в проекте и сообщила о присоединении своих дочерних компаний к команде по закупке автомобилей Xiaomi. Это сотрудничество является важным шагом в развитии автомобильного бизнеса китайской компании.

Ранее в социальных сетях появилась информация о стартовой цене автомобиля Xiaomi в $20 777, однако она была опровергнута официальным представителем бренда. Он назвал подобные слухи ложью.

Отметим, что президент Xiaomi Лу Вэйбин заявил, что проект находится на стадии ускоренной разработки, а в январе 2023 года автомобиль был замечен во время испытаний на снегу. Ожидается, что новинка от Xiaomi будет официально представлена уже в I половине 2024 года.