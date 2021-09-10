Xiaomi планирует выпускать новый электрокар каждый год

Если верить данным 36 krypton, Xiaomi очень амбициозна в вопросе своего будущего автомобильного бизнеса. Так, по словам китайских интернет-инсайдеров, техногигант намерен выпускать по одной новой модели электрокара каждый год.

Это, вкупе с ажиотажем среди фанатов, должно помочь компании реализовать около 900 тыс машин лишь в первые три года с начала продаж.

Отметим, что в рамках развития проекта по производству автомобилей, Xiaomi Auto вовсю скупает сторонние компании. На приобретение одной лишь Deepmotion, связанной с разработкой технологий автономного вождения, Xiaomi потратила около 80 млн долларов.