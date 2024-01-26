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Опубликовано 26 января 2024, 11:15
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Xiaomi показала систему HyperOS в своих электромобилях SU7

Которая лежит в основе всей экосистемы
Компания Xiaomi начала постепенно раскрывать детали интерьера и функциональности своего электромобиля SU7, который недавно представила. В основе экосистемы электромобиля лежит концепция «умной» кабины Xiaomi EV Smart Cabin, с которой пользователь взаимодействует посредством операционной системы HyperOS.
Xiaomi показала систему HyperOS в своих электромобилях SU7

© Xiaomi

Это «человекоцентричная» архитектура взаимодействия человека и машины. SU7 оснащены 16,1" центральной консолью 3K, 56" проекционным дисплеем HUD, 7,1" вращающейся приборной панелью и двумя удлинителями на спинке сиденья, которые позволяют устанавливать два планшета. Работает пользователь с универсальной операционной системой Xiaomi — HyperOS.

Экосистема обеспечивает работу полуавтоматической системы вождения и полностью автономной парковки. В дальнейшем SU7 получат уникальный автопилот, работу которого будет обеспечивать модель ИИ Xiaomi HyperMind: этой технологией машины уже оснащены.

Система работает на автомобильном чипе Snapdragon 8295 с очень высокой скоростью обработки и передачи данных. Разработчики SU7 утверждают, что пользователь буквально в считанные секунды освоит интерфейс и научится взаимодействовать с электромобилем.

Источник:Naked Science
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#электромобиль
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#Xiaomi
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