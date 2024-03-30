Xiaomi получила 50 тысяч заказов на свой электромобиль за 27 минут после релиза

Всего 27 минут прошло с момента объявления продаж SU7 в Китае, как компанию завалили предзаказами. Из официального релиза следует, что в продаже доступны базовая версия SU7, стоимость которой составляет 215,9 тысяч юаней, или около 2,8 млн рублей по курсу Банка России на 28 марта, SU7 Pro стоит 245,9 тысячи юаней, или 3,2 млн рублей, цена на SU7 Max — 299,9 тысячи юаней, или 3,9 млн рублей.

Электромобиль доступен в трёх бесплатных цветах по умолчанию: голубом, сером, зелёном. За другие варианты расцветки автовладелец будет вынужден доплатить.