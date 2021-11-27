Xiaomi построит завод для выпуска сотен тысяч электромобилей в год

Судя по сообщениям, компания настроена всерьёз: в Пекине будет построен завод по производству электромобилей с пропускной способностью 300 тысяч единиц в год. Завод будет построен за два года, на полную производственную мощность производитель должен выйти в 2024 году.

Как отмечается, завод будет состоять собственно из производственной зоны, а также из штаб-квартиры автомобильного подразделения, офисов продаж и исследовательского подразделения.