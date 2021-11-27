Xiaomi построит завод для выпуска сотен тысяч электромобилей в год

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Xiaomi построит завод для выпуска сотен тысяч электромобилей в годВ 2024 году завод заработает в полную мощность
Компания Xiaomi ещё весной текущего года делала заявления о том, что собирается выйти на рынок электрокаров. Говорилось об инвестировании в проект $10 млрд в течение 10 лет.
Судя по сообщениям, компания настроена всерьёз: в Пекине будет построен завод по производству электромобилей с пропускной способностью 300 тысяч единиц в год. Завод будет построен за два года, на полную производственную мощность производитель должен выйти в 2024 году.
Как отмечается, завод будет состоять собственно из производственной зоны, а также из штаб-квартиры автомобильного подразделения, офисов продаж и исследовательского подразделения.
Источник: Reuters