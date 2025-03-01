Xiaomi представила электромобиль SU7 Ultra для конкуренции с Porsche и Tesla

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что цель компании — сделать SU7 Ultra высокопроизводительным автомобилем, как Porsche, технологически продвинутым, как Tesla, и таким же роскошным, «как другие элитные автомобильные бренды». SU7 Ultra — полностью электрический седан, который больше своего предшественника SU7.

Новая модель предлагает колёсную базу 3000 мм, длину 5070 мм, ширину 1970 мм и высоту 1465 мм. Автомобиль весит 2360 кг и приводится в движение тремя электромоторами с суммарной максимальной мощностью 1138 кВт (1547 л/с) и пиковым крутящим моментом 1770 Н-м.

SU7 Ultra разгоняется с 0 до 100 км/ч за 1,98 секунды и развивает максимальную скорость 359 км/ч, что делает его одним из самых быстрых серийных четырёхдверных EV.