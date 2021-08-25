Xiaomi приступила к созданию автопилота для собственного электромобиля

Это говорит о том, что у Xiaomi серьёзные намерения о выходе на рынок беспилотных автомобилей, и о возможном начале производства или, по крайней мере, о переговорах с другими игроками отрасли. Об этом также свидетельствует набор специалистов из этой области, которым сейчас занимается Xiaomi. Более конкретной информации пока нет.

Напомним, ранее Xiaomi подтверждала, что будет делать электромобили. В своём заявлении компания рассказывала, что инвестирует примерно $10 млрд в этот бизнес в ближайшие 10 лет, а начнёт с инвестиций в размере $1,5 млрд. Приобретение Deepmotion — новый шаг в этом направлении.