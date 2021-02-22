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Сегодня в 07:28
Xiaomi прокомментировала слухи о разработке собственного электромобиля
И это скорее «да», чем «нет»
На днях в сети появился слух о том, что Xiaomi готовит к выпуску свой первый электромобиль. Компания решила держать молчание какое-то время, но в итоге всё равно дала комментарий по этому поводу.
Оказалось, что китайский ИТ-гигант и вправду заинтересован в данном рынке, но на данный момент у него нет никаких наработок, которые могли бы претендовать хотя бы на звание проекта, передаёт MyDrivers.
Xiaomi Group всегда была заинтересована в развитии экосистемы электромобилей, постоянно оценивала отрасль и проводила исследования тенденций в смежных областях. Исследовательские работы Xiaomi Group в области производства электромобилей еще не достигли официальной стадии проекта.
Таким образом, компания не стала отрицать факт работы в данном направлении. А это значит, что рано или поздно мы вполне можем увидеть презентацию, на которой Xiaomi представит условный Mi Car.