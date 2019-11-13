Авто
Сегодня 14:28
Xiaomi проспонсировала разработку китайского электромобиля
Помогли ей в этом такие интернет-гиганты из поднебесной, как Alibaba и прочие
В сети появилась информация о том, что китайский автопроизводитель электромобилей Xpeng Motors сумел привлечь около 400 млн долларов инвестиций от таких компаний, как Xiaomi и Alibaba. Точная доля китайского производителя смартфонов в данном раунде инвестиций пока не сообщается.
По имеющимся данным, Xpeng Motors на данный момент оценивается в 25 млрд юаней или около 3,56 млрд долларов. Как минимум именно на столько компанию оценили во время предыдущего раунда в августе 2018 года. Что интересно, китайский производитель автомобилей совместно с Xiaomi занимается разработкой технологий, благодаря которым смартфоны китайского гиганта смогут соединяться с автомобилями спонсируемой ей компании.
Напомним, что Xpeng планирует начать поставки фирменного электрического седана P7 уже во втором квартале 2020 года.