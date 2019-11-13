Xiaomi проспонсировала разработку китайского электромобиля

По имеющимся данным, Xpeng Motors на данный момент оценивается в 25 млрд юаней или около 3,56 млрд долларов. Как минимум именно на столько компанию оценили во время предыдущего раунда в августе 2018 года. Что интересно, китайский производитель автомобилей совместно с Xiaomi занимается разработкой технологий, благодаря которым смартфоны китайского гиганта смогут соединяться с автомобилями спонсируемой ей компании.

Напомним, что Xpeng планирует начать поставки фирменного электрического седана P7 уже во втором квартале 2020 года.