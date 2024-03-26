Xiaomi раскрыла максимальную цену своего первого электромобиля SU7

Цель Xiaomi SU7 — стать самым красивым, самым управляемым и самым умным седаном в этой ценовой категории.

Заказы на новинку начнут принимать 28 марта. Электромобиль будет продаваться в 29 городах Китая и станет доступен для тест-драйва.

Напомним, что SU7 представили в конце 2023 года. Ранее Xiaomi не раскрывала его стоимость, а аналитики прогнозировали, что она будет в диапазоне $30 700 — $36 200.

Лэй Цзюнь, генеральный директор Xiaomi, заявил, что SU7 должен составить конкуренцию электромобилям Tesla Model S и Porsche Taycan Turbo, которые в Китае стоят от $97 500 и $125 000 соответственно.

SU7 будет доступен в двух версиях: SU7 и SU7 Max.

Базовая заднеприводная модель SU7 имеет двигатель V6 собственной разработки Xiaomi с максимальной мощностью 220 кВт и крутящим моментом 400 Нм.

Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 5.28 секунды. SU7 оборудован батареей Qilin от CATL ёмкостью 73.6 кВт⋅ч, обеспечивающей запас хода в 668 км.

Полноприводная версия — SU7 Max — оснащена аккумулятором Qilin ёмкостью 101 кВт⋅ч от CATL, обеспечивающим максимальный запас хода 800 км. Полноприводный автомобиль имеет мощность 475 кВт, позволяющую разогнать Xiaomi SU7 до 100 км/ч за 2.78 секунды при максимальной скорости в 265 км/ч.