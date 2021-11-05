Xiaomi сравнила свой первый электрокар со смартфоном

Так, он пообещал, что в массовое производство грядущий автомобиль поступит уже в первой половине 2024 года. Он также добавил, что в компании намерены воспользоваться всем имеющимся опытом, партнерскими связями, а также активном для выхода на новый рынок.

Глава компании поделился, что продажа электрокаров Xiaomi будет осуществляться посредством фирменных магазинов Xiaomi Mi Home. С этой целью бренду придется внести коррективы в свои магазины и приступить к строительству более масштабных помещений.

Помимо прочего Лу Вейбинг сравнил первый электрокар Xiaomi с большим смартфоном — он также будет оснащен большим количеством “умных” функций.