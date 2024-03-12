Xiaomi уже в марте начнёт поставки своего пятиместного электроседана SU7

Опубликовано 12 марта 2024, 18:00
1 мин.
Xiaomi уже в марте начнёт поставки своего пятиместного электроседана SU7Сейчас электромобиль доступен для предзаказа
Основатель и гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь на странице компании в соцсети Sina Weibo сообщил, что поставки электромобиля SU7 (Speed Ultra) начнутся уже 28 марта. На фоне этой новости акции Xiaomi резко выросли на 12%.
Речь идёт о пятиместном седане, анонсированном в 2021 году, а официально представленном компанией — в 2023. Предзаказ на машину можно будет осуществить в 59 фирменных магазинах Xiaomi в 29 китайских городах.
Напомним, электромобиль Xiaomi SU7 имеет запас хода в 800 км на одном заряде аккумулятора, седан может разгоняться до 265 км/ч.