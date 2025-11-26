Xiaomi вернёт деньги покупательнице SU7 за необоснованные требования по предоплате

Ещё в 2024 году клиентка внесла предоплату в размере 5000 юаней за автомобиль стоимостью 318 900 юаней, но осенью запросила отсрочку доставки, и Xiaomi согласилась продлить период предаказа до 360 дней. Однако к декабрю Xiaomi потребовала немедленной полной оплаты, на что женщина ответила отказом, что повлекло удержание депозита и отказ в дальнейшем продвижении сделки. К февралю 2025 года стало ясно, что продажа EV, выпущенного в октябре, была отменена из-за неоплаченного остатка.

В итоге Xiaomi проиграла судебное разбирательство из-за несоответствий в документации. Суд постановил, что требование о полной оплате до проверки и доставки, как указано в разделе «Вопросы и ответы», было необоснованным. Кроме того, требование Xiaomi о немедленной оплате было расценено как нарушение добросовестности, учитывая ранее предоставленную отсрочку.

В ответ Xiaomi пока не сделала никаких заявлений.