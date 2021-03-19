Xiaomi выпустит собственный топовый электромобиль

На фоне таких новостей, акции Xiaomi подскочили на 2,6% на Гонконгской бирже, пишет ITHome. При этом сообщается, что новое транспортное средство от ИТ-гиганта будет позиционироваться примерно так же, как автомобили Xiaopeng. То есть как топовые автомобили, сконцентрированные на использовании новейших технологических разработок.

СМИ сообщают, что в конце февраля состоялась встреча Лей Цзуня с Ли Бинем, на которой два технобизнесмена обсуждали вопрос будущего авто от Xiaomi. Учитывая фундаментальность подхода компании, сам собой возникает вопрос: Илону Маску уже стоит поднапрячься?