Xiaomi заявила о планах двукратно увеличить число проданных электромобилей в 2025 году

Опубликовано 02 января 2025, 07:161 мин.
Xiaomi заявила о планах двукратно увеличить число проданных электромобилей в 2025 годуАмбициозно
В 2024 году Xiaomi продала более 135 000 автомобилей, включая модели SU7, превысив поставленные цели.
В 2025-м компания планирует увеличить продажи до 300 000 единиц, заявил глава компании Лэй Цзюнь.
Для достижения этих показателей, Xiaomi EV продолжает расширять свои производственные мощности. В Пекине завершается строительство второй очереди завода, которая начнет работу в июне 2025 года. Завод будет выпускать до 300 000 автомобилей ежегодно.
Уже в этом году Xiaomi представит новый флагман SU7 Ultra, а также первый кроссовер YU7. SU7 Ultra поступит в продажу в марте 2025 года по цене около 814 900 юаней, в то время как YU7 появится летом.