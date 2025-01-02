Xiaomi заявила о планах двукратно увеличить число проданных электромобилей в 2025 году

В 2025-м компания планирует увеличить продажи до 300 000 единиц, заявил глава компании Лэй Цзюнь.

Для достижения этих показателей, Xiaomi EV продолжает расширять свои производственные мощности. В Пекине завершается строительство второй очереди завода, которая начнет работу в июне 2025 года. Завод будет выпускать до 300 000 автомобилей ежегодно.

Уже в этом году Xiaomi представит новый флагман SU7 Ultra, а также первый кроссовер YU7. SU7 Ultra поступит в продажу в марте 2025 года по цене около 814 900 юаней, в то время как YU7 появится летом.