Яндекс-беспилотники начнут возить пассажиров в Сочи

Любой желающий может подать заявку на участие и опробовать одно из 20 автономных транспортных средств. Пассажиры могут выбирать различные точки посадки и высадки, включая университет «Сириус», «Сочи-парк» и некоторые отели.

Данный проект стал новым этапом в развитии беспилотных технологий Яндекса. «Сириус» представляет собой сложную локацию для автономного транспорта из-за большого количества светофоров, развязок и других особенностей.

Всё это делает начавшееся тестирование особенно ценным для компании. Несмотря на автономность, в машине всегда присутствует водитель-испытатель, который контролирует безопасность движения.

Отметим, что заявки на участие в тестировании принимаются на официальном сайте проекта. После одобрения заявки, пассажиры могут заказать роботакси через приложение Яндекс.Go.