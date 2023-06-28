Яндекс начал тестировать машины с автопилотом в Сербии

Яндекс начал тестировать машины с автопилотом в СербииЭто впервые, когда компания промышляет подобным за пределами России
Яндекс запустил испытания беспилотных автомобилей в Белграде. Компания сделала это через свою дочернюю компанию Yandex Self-Driving Group.
Отметим, что российский IT-гигант занимается тестированием автономных автомобилей ещё с 2017 года. В 2019 году был открыт офис разработки беспилотных машин в Израиле, где они учились распознавать скутеры и мотоциклы, а также справляться с круговыми перекрёстками.
Первые же полноценные испытания в России состоялись в 2018 году в Иннополисе и Москве.
7 июня 2023 года Яндекс объявил о запуске беспилотного такси в Москве, в районе Ясенево. Такси работает с утра до ночи, доступно для взрослых пассажиров и стоит 100 рублей независимо от конечного пункта.
Водитель-испытатель сопровождает пассажиров во время поездки для обеспечения безопасности.