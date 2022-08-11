Яндекс решил перенести производство беспилотников в Израиль

Причина — санкции, из-за которых появились проблемы в организации логистики и своевременных поставок необходимых материалов и оборудования. Стало известно о том, что новый сервис получит домены roovvy.ai, avride.ai или avnear.ai. При этом на ресурсе для разработчиков GitHub появился закрытый корпоративный аккаунт под названием roovvy.ai.

В «Яндексе» от каких-либо комментариев отказались, но сообщили, что исходный код беспилотного транспорта и все технологии останутся в России. При этом заявили, что, кроме Израиля, рассматривают открытие своих сервисов в других странах, например, в Сербии.

«На некоторых зарубежных рынках мы действительно используем внешние облачные сервисы, так как в ряде стран законодательство требует хранить локальные данные на своей территории. Сейчас мы смотрим на новые географии, например Сербию», — отметили в «Яндексе».