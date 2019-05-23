Яндекс показал систему для управления автомобилем со смартфона

Компания Яндекс анонсировал новую версию Яндекс.Авто. В дополнение к навигации и мультимедийным функциям в ней появится связь с системами автомобиля и возможность взаимодействовать с машиной через смартфон.

Новая версия Яндекс.Авто выйдет до конца этого года и будет доступна в бортовых компьютерах Яндекса.

Она сможет обрабатывать информацию от различных систем автомобиля. Так, Яндекс.Авто будет учитывать пройденный путь и углы поворота колёс — это позволит точно определять местоположение машины и вести по маршруту даже при отсутствии спутникового сигнала, например в туннеле.

Взаимодействовать с автомобилем можно будет дистанционно через обычный смартфон. С его помощью водитель сможет открыть машину, запустить двигатель, чтобы прогреть салон в мороз, или включить кондиционер летом. Все функции будут также доступны в голосовом режиме через «Алису».

Новая версия Яндекс.Авто получит и другие полезные функции. Так, например, через сервис Яндекс.Заправки можно будет оплатить топливо, не выходя из машины. Остановившись в платной зоне, водителю не придётся выяснять её номер или искать терминал — автомобиль сам оплатит и вовремя завершит парковку.