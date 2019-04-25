Яндекс показал устройство для борьбы с засыпающими таксистами

Команда Яндекс.Такси представила устройство для контроля за вниманием и состоянием водителей на конференции в Сколково.

Устройство отслеживает 68 точек на лице водителя и направление его взгляда. Специальный алгоритм анализирует уровень его внимания. Если водитель сонный или вообще заснул, то система подаст звуковой сигнал.

До конца 2019 года планируется начать массовую установку устройства в автомобилях сервиса. Прототип сейчас тестируется на ряде автомобилей в Москве.

В будущем команда Яндекс.Такси планирует установить такие системы во все свои автомобили. Усталым или невнимательным водителям будет ограничен доступ к заказам через приложение «Таксометр».

Операционный директор Яндекс.Такси Даниил Шулейко заявил: «Основная задача проекта — значительно повысить безопасность такси и снизить уровень аварийности по вине невнимательности водителей».