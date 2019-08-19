“Яндекс” построит 1000 беспилотных автомобилей для тщательной проверки системы автопилота

Так, российская компания заявила о том, что в ближайшие два года планирует увеличить парк автопилотируемых транспортных средств до 1000 автомобилей, чтобы таким образом ускорить испытание новых технологий. К слову, к концу уже этого года “Яндекс” надеется начать тестирование более 100 своих автомобилей на дорогах страны. На данный момент компания уже имеет парк из 90 автомобилей, 35 из которых проходят испытания на московских дорогах с присутствием инженеров “Яндекса”.

”Мы планируем еще больше увеличить парк, доведя количество автомобилей примерно до тысячи. Думаю, мы можем довольно быстро запустить первую тысячу автомобилей: где-то в течение полутора-двух лет”, — заявил глава подразделения автомобилей с автопилотом “Яндекса” Дмитрий Полищук, в интервью изданию Reuters.