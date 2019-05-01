Яндекс.Такси подорожает

Команда Яндекс.Такси пересматривает тарифы для пассажиров и комиссию для водителей в десяти регионах. Об этом сообщил представитель сервиса журналистам.

По словам представителя, решение принято совместно с таксопарками-партнёрами, которые обратились к Яндекс.Такси из-за роста цен на топливо и содержание автопарков.

Например, в Санкт-Петербурге с 6 мая повысятся большинство тарифов. Так, минута поездки по тарифу «Эконом» подорожает с 5 до 7 рулей. Комиссия для водителей вырастет с 20,4% до 22,8%.

В письме водителям по поводу роста комиссии сообщается следующее: «Водители сейчас превышают значительно реже, чем раньше, а значит, снижается риск аварий. В ближайших планах — система контроля за вниманием водителя. Все это — инвестиции, которые влияют на ваш и наш бизнес уже сейчас, и помогут его развитию в ближайшем будущем».