Яндекс.Такси прибрало к рукам регионального гиганта такси «Везёт»

MLU B.V, объединённая компания Яндекс.Такси и Uber, заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везёт».

Группа компаний «Везёт» управляет сервисами заказа такси «Везёт», «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi. Сервисы доступны в 123 городах России.

В течение трёх лет Яндекс.Такси планирует вложить около 8 миллиардов рублей в развитие такси в регионах России, из них примерно 4 миллиарда пойдут на внедрение технологий, обеспечивающих безопасность поездок, и ещё столько же — на программы поддержки местных таксопарков и водителей.

Как утверждают в Яндексе, для пользователей такси «Везёт» всё останется привычным: они по-прежнему смогут вызвать машину как через приложения Rutaxi и «Везёт», так и по телефону.

Текущие акционеры «Везёт» получат до 3,6% акций Яндекс.Такси и до 71,5 миллиона долларов при условии успешного достижения ключевых целей по операционным и иным показателям. Стороны ожидают, что сделка будет закрыта до конца 2019 года. Её одобрили наблюдательный совет Яндекс.Такси и советы директоров Yandex N.V. и «Везёт». Сделка ещё требует согласия Федеральной антимонопольной службы России.

Также со своим комментарием выступила пресс-служба Mail.ru Group: «При заключении соглашения о выдаче конвертируемого займа одним из прописанных в договоре условий было право вето Mail.ru Group на отчуждение ключевых активов группы компаний «Везет». Стороны нового соглашения должны были получить письменное согласие Mail.ru Group».

Подчёркивается, что Mail.ru Group пока не приняла данного решения и согласие на нынешний момент не выдано. В результате, компания может воспользоваться своим правом вето на продажу активов «Везёт», что отменит сделку с Яндексом.