Яндекс.Такси протестирует систему отслеживания усталости водителей

Команда Яндекс.Такси договорилась о партнёрстве по внедрению системы мониторинга усталости водителей. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компаний.

Партнёром Яндекса стала VisionLabs, принадлежащая Сбербанку и венчурному фонду АФК «Система». Она занимается разработкой систем компьютерного зрения.

Технология начнет тестироваться на нескольких тысячах автомобилей, включая Uber Russia. Она сможет ограничивать доступ водителя к новым заказам в случае переработки.

Система включает в себя инфракрасную камеру с программным обеспечением, разработанным Яндекс.Такси. Камера крепится на лобовом стекле и отслеживает состояние человека за рулем по 68 точкам на лице. Степень усталости определяется по характерным признакам: частоте и длительности моргания, зеванию и наклонам головы.

Представитель Яндекс.Такси отметил: «В перспективе камера могла бы стать рыночным продуктом, который был бы полезен, например, дальнобойщикам или людям, совершающим длительные поездки на автомобиле».