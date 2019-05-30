Яндекс.Такси станет летающим

Команда сервиса Яндекс.Такси рассматривает возможность совместного запуска аэротакси в Москве. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к одному из участников переговоров.

С Яндексом вопрос обсуждают правительство Москвы, входящая в состав Ростеха компания «Вертолеты России», а также поставщик технических решений для воздушного движения «Фирма НИТА».

Сервис позволит заказывать через мобильное приложение вертолёт от МКАД до Подмосковья, затем — от Садового кольца. До взлётной площадки пользователя доставит автомобиль.

Представители Яндекса подтвердили факт переговоров. В рамках Международного авиакосмического салона в августе планируется подписать соглашение о сотрудничестве «в области продвижения концепции городской аэромобильности» между четырьмя участниками.