Яндекс удешевит производство беспилотных автомобилей

”На данный момент лидар является самым важным и самым дорогим сенсором, которые устанавливаются в беспилотных автомобилях. Яндекс разрабатывает лидар и камеру для собственной системы беспилотного управления. Первые беспилотные автомобили, оборудованные новыми сенсорами, уже проходят испытания. Новыми устройствами будут также оснащаться автономные роботы-доставщики Яндекс.Роверы”, — говорится в официальном сообщении пресс-службы компании.

По словам представителей Яндекса, беспилотные автомобили чаще всего оснащают тремя видами сенсоров: камерами, радарами и теми самыми лидарами. Именно в производстве последних компания пытается совершить прорыв за счет удешевления разработки и производства.