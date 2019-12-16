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Яндекс удешевит производство беспилотных автомобилей
Причем выходит это у компании вполне неплохо
Как стало известно, российская компания Яндекс разработала полноценный прототип лидара — самого дорого сенсора в беспилотных автомобилях, занимающегося сканированием пространства с помощью лазерных лучей — а также начала его тестирование. По имеющимся данным, стоимость новой разработки Яндекса уже сейчас на 50% дешевле аналогов.
”На данный момент лидар является самым важным и самым дорогим сенсором, которые устанавливаются в беспилотных автомобилях. Яндекс разрабатывает лидар и камеру для собственной системы беспилотного управления. Первые беспилотные автомобили, оборудованные новыми сенсорами, уже проходят испытания. Новыми устройствами будут также оснащаться автономные роботы-доставщики Яндекс.Роверы”, — говорится в официальном сообщении пресс-службы компании.
По словам представителей Яндекса, беспилотные автомобили чаще всего оснащают тремя видами сенсоров: камерами, радарами и теми самыми лидарами. Именно в производстве последних компания пытается совершить прорыв за счет удешевления разработки и производства.