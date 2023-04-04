Яндекс заказал у «Москвича» 2000 электромобилей

19:45, 04 апреля 2023
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Яндекс заказал у «Москвича» 2000 электромобилейДля парка такси и каршеринга
На сайте мэра Москвы появилась информация, что завод «Москвич» поставит Яндексу 2 тысячи электромобилей для такси и каршеринга.
Фото: В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Контракт планируется исполнить в течение 2023 года. Производитель поставит Яндексу 2 тысячи электромобилей модели «Москвич 3е». Машины будут переданы лизинговой компании Яндекса — ООО «Флот».
На данный момент между Яндексом и «Москвичом» уже заключён договор о поставке 3 тысяч автомобилей с ДВС.
Источник:Mos.ru
Автор:Андрей КадуковТеги: