Яндекс заказал у «Москвича» 2000 электромобилей

Контракт планируется исполнить в течение 2023 года. Производитель поставит Яндексу 2 тысячи электромобилей модели «Москвич 3е». Машины будут переданы лизинговой компании Яндекса — ООО «Флот».

На данный момент между Яндексом и «Москвичом» уже заключён договор о поставке 3 тысяч автомобилей с ДВС.