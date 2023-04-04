Авто
19:45, 04 апреля 2023
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Яндекс заказал у «Москвича» 2000 электромобилей

Для парка такси и каршеринга

На сайте мэра Москвы появилась информация, что завод «Москвич» поставит Яндексу 2 тысячи электромобилей для такси и каршеринга.

Яндекс заказал у «Москвича» 2000 электромобилей

Фото: В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Контракт планируется исполнить в течение 2023 года. Производитель поставит Яндексу 2 тысячи электромобилей модели «Москвич 3е». Машины будут переданы лизинговой компании Яндекса — ООО «Флот».

На данный момент между Яндексом и «Москвичом» уже заключён договор о поставке 3 тысяч автомобилей с ДВС.

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