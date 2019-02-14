Яндекс запускает сервис оплаты заправки прямо с лицевого счёта водителя

Компания Яндекс представила новую услугу для водителей — оплата топлива на АЗС прямо с лицевого счёта. Сервис был анонсирован на мероприятии «Автодень», которое прошло вчера вечером.

Такая оплата заправки будет доступна для таксистов Яндекс.Такси, обычных клиентов и водителей грузовиков, бизнеса. Функция позволит сэкономить время на очередях и выходе из машины. Система запоминает тип топлива, остаток в баке и другие параметры. Сотрудники АЗС сразу получат нужные подробности, что также приведёт к ускорению заправки.

Также Яндекс запустила новую функцию для бортового компьютера Яндекс.Авто — он сможет показывать ямы на дорогах. Система будет собирать данные от владельцев сервиса и отреагирует на резкие манёвры на дороге.