Яндекс запустил междугородний каршеринг на грузовых автомобилях

На данный момент поездка доступна лишь для грузовых фургонов и пассажирских микроавтобусов, при этом максимальное количество пассажиров ограничено 6-8 людьми. Что интересно, арендованный автомобиль можно взять в одном городе, а по завершении поездки оставить его в другом городе — возвращать авто обратно в “стартовый” город не нужно. Также примечателен тот факт, что проезд по платным трассам на арендованных в “Яндекс.Драйв” автомобилях бесплатен.

”В тариф включено несколько сотен километров и более 10-ти часов. Этого хватит, чтобы добраться до любого из указанных городов. Ожидание в пути тарифицируется отдельно. Это сделано, чтобы пользователи платили только за реально потраченное на отдых время — ни больше, ни меньше”, — рассказала пресс-служба сервиса.