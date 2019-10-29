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Яндекс запустил междугородний каршеринг на грузовых автомобилях

Пока лишь в трех городах России
Сервис по аренде автомобилей “Яндекс.Драйв” запустил новую услугу — междугородние поездки на грузовых фургонах и микроавтобусах между Москвой и двумя городами России: Петербургом и Казанью. Об этом представители компании рассказали в разговоре с изданием TJ.

На данный момент поездка доступна лишь для грузовых фургонов и пассажирских микроавтобусов, при этом максимальное количество пассажиров ограничено 6-8 людьми. Что интересно, арендованный автомобиль можно взять в одном городе, а по завершении поездки оставить его в другом городе — возвращать авто обратно в “стартовый” город не нужно. Также примечателен тот факт, что проезд по платным трассам на арендованных в “Яндекс.Драйв” автомобилях бесплатен.

”В тариф включено несколько сотен километров и более 10-ти часов. Этого хватит, чтобы добраться до любого из указанных городов. Ожидание в пути тарифицируется отдельно. Это сделано, чтобы пользователи платили только за реально потраченное на отдых время — ни больше, ни меньше”, — рассказала пресс-служба сервиса.

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