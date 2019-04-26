Яндекс запустил услугу для развоза трудящихся из баров

Сервис Яндекс.Такси начал тестировать услугу вызова личного водителя. Она пригодится, если человек по каким-то причинам не хочет садиться за руль cвоего автомобиля.
Новую услугу можно найти в линейке тарифов приложения, если пролистать её до конца. Во время заказа, приложение уточнит, есть ли у пользователя полис ОСАГО, разрешающий любому человеку управлять автомобилем. После водитель-партнёр Яндекс.Такси приедет, припаркует свою машину и встретится с пользователем.
Как обещают разработчики, с момента заказа до момента встречи с водителем в первое время после запуска услуги будет проходить 10-15 минут. Принимать такие заказы будут водители премиальных тарифов «Бизнес», «Премиум» и «Ультима», прошедшие специальное очное тестирование и получившие много высоких оценок и хороших отзывов от пользователей.
В минимальную стоимость услуги — 2199 рублей. В неё входят 15 километров пути и 25 минут поездки. Каждый километр или минута поездки сверху стоят 40 рублей. Оплатить заказ можно только безналичным способом: банковской картой, а также с помощью Apple Pay или Google Pay.
Услуга запускается в Яндекс.Такси поэтапно. Сейчас она постепенно становится доступна пользователям в Москве.