Яндекс запустил услугу для развоза трудящихся из баров

Как обещают разработчики, с момента заказа до момента встречи с водителем в первое время после запуска услуги будет проходить 10-15 минут. Принимать такие заказы будут водители премиальных тарифов «Бизнес», «Премиум» и «Ультима», прошедшие специальное очное тестирование и получившие много высоких оценок и хороших отзывов от пользователей.

В минимальную стоимость услуги — 2199 рублей. В неё входят 15 километров пути и 25 минут поездки. Каждый километр или минута поездки сверху стоят 40 рублей. Оплатить заказ можно только безналичным способом: банковской картой, а также с помощью Apple Pay или Google Pay.

Услуга запускается в Яндекс.Такси поэтапно. Сейчас она постепенно становится доступна пользователям в Москве.