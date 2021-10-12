Японцы показали автомобиль, который автоматически переключается с ручного управления на автопилот, если водитель устал

По информации издания Interestingengineering, концепцией машины занимается знаменитый дизайнер Джонни Цзян. Как отмечает источник, разработка внешне похожа на Tesla Cybertruck, но имеет более плавный дизайн.

В отношении функций у Infiniti QX90 есть ряд ключевых отличий. Эта машина позиционируется как автономный автомобиль уровня 4.5 со встроенным ИИ, способным анализировать состояние водителя и при необходимости брать управление на себя. Также отмечается, что машина будет способна искать места для парковки, создавать в салоне расслабляющую атмосферу — все настройки подбираются индивидуально.

Но источник говорит о том, что Infiniti QX90 пока только концепт. Будут ли эти машина производиться, неизвестно.