Японцы показали автомобиль, который автоматически переключается с ручного управления на автопилот, если водитель устал

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Вчера в 23:48
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Японцы показали автомобиль, который автоматически переключается с ручного управления на автопилот, если водитель усталНо будут ли такую машину производить, неизвестно
В Японии представили дизайн футуристичного электрокара Infiniti QX90. Ключевой характеристикой машины является наличие искусственного интеллекта, способного в любой момент взять управление машиной на себя.
По информации издания Interestingengineering, концепцией машины занимается знаменитый дизайнер Джонни Цзян. Как отмечает источник, разработка внешне похожа на Tesla Cybertruck, но имеет более плавный дизайн.
В отношении функций у Infiniti QX90 есть ряд ключевых отличий. Эта машина позиционируется как автономный автомобиль уровня 4.5 со встроенным ИИ, способным анализировать состояние водителя и при необходимости брать управление на себя. Также отмечается, что машина будет способна искать места для парковки, создавать в салоне расслабляющую атмосферу — все настройки подбираются индивидуально.
Но источник говорит о том, что Infiniti QX90 пока только концепт. Будут ли эти машина производиться, неизвестно.