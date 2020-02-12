Японцы показали миниатюрный пожарный электромобиль

Как стало известно, разработкой миниатюрных электромобилей компания занималась совместно с калифорнийским стартапом Tropos Motors. Что интересно, компактная пожарная машина имеет все те же возможности, что и полноразмерная версия. При этом если средняя стоимость стандартной пожарной машины в США находится на уровне 500 тыс долларов, то вариант от Panasonic обойдется примерно в 10 раз дешевле. Для навигации электромобиль оснащен планшетом TOUGHBOOK FZ-G1, через него водитель также сможет заниматься отслеживанием информации о чрезвычайных ситуациях и связываться с оператором.

К сожалению, Panasonic и Tropos Motors до сих пор не объявили, когда же их совместная разработка поступит в открытую продажу. Но учитывая, электромобиль получился и вправду интересным, вполне вероятно, что случится это уже в самое ближайшее время — вряд ли технологический гигант заставит потенциальных покупателей слишком долго ждать.