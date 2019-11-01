Японцы создали “суперкар” из дерева

Так, абсолютно весь кузов автомобиля, а также большая часть его конструкционной основы, изготовлены из целлюлозного нановолокна — сверхпрочного, но при этом сверхлегкого материала, полученного из растений. Деревянная автомобиль выглядит очень футуристично, особенно с его дверями-бабочками и острыми углами. Но достаточно проблематично по итогу сказать, насколько данный тип автомобиля подходит для повседневного использования, а также производитель пока так и не рассказал, что находится под капотом новинки.

Также стоит отметить, что японский “суперкар” очень сложно назвать гоночным автомобилем, так как скорость его передвижения ограничена 20 км/ч.