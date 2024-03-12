Япония сократит выпуск автомобилей в Китае для увеличения количества электрокаров

Так, Nissan в ближайшие дни начнёт переговоры с местным совместным предприятием, организованным в коллаборации с Dongfeng Motor Group, для сокращения своих мощностей в Китае на 30%, или порядка 500 тысяч автомобилей с ДВС в год. В настоящее время японская компания может производить в Китае около 1,6 млн автомобилей в год.

Японская компания имеет заводы в крупнейших городах Китая. Nissan проведёт срочную реорганизацию своих заводов, направив некоторые из них, пользующиеся ограниченным внутренним спросом, на экспорт в другие регионы Азии.

Такое решение объясняется нежеланием Nissan и других японских автопроизводителей отставать от китайских партнёров, а, по сути, конкурентов, в сфере производства электромобилей. К тому же объём производства Nissan в Китае в 2023 году упал на 24% в годовом исчислении, до 793 тысяч автомобилей, опустившись ниже отметки в 1 млн впервые за 14 лет.

Аналогичная ситуация и у Honda. Компания также хочет сократить свои мощности в Китае на 20%, до 1,2 млн автомобилей в год. Honda ведёт переговоры с местными партнёрами, читай конкурентами, и уже сообщила основным поставщикам, что будет сокращать производство.

Honda Motor производит в Китае около 1,49 млн автомобилей в год на двух совместных предприятиях: с GAC Group и с Dongfeng Motor Group.