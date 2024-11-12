Япония внезапно позволила ввозить в Россию гибридные автомобили

По информации источника, речь идёт о разрешении на покупку и вывоз «мягкого гибрида» — моделей с бензиновыми и электродвигателями, в которых вместо стартера и генератора установлен электромотор, запускающий двигатель и поддерживающий его работу на высоких оборотах. Такие модели не заводятся и не ездят без бензина, но обладают улучшенной динамикой и сниженным потреблением топлива — до 15%.

В Россию можно будет ввозить следующие модели: Honda Fit, CR-Z, Insight; Nissan Day-Z; Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, Wagon; Mazda Flair, Carol; Mitsubishi Delica D:2, Delica Mini, eK X; Mercedes E Class, C Class; Audi A3, Q3 F3.