Японская автомобильная марка Mazda зарегистрировала новый логотип

Опубликовано 25 июля 2024, 13:30
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Японская автомобильная марка Mazda зарегистрировала новый логотипПоявятся ли на его основе эмблемы, — неизвестно
Японский автопроизводитель Mazda зарегистрировал новый логотип марки. Заявка появилась в Публичном Бюллетене по товарным знакам Японии.
Знаменитый концепт — стилизованные крылья в округлом ободе — остался без изменений. Изменилась расцветка логотипа: исчез эффект металла, вместо него теперь используется ровная чёрная заливка. Из объёмного логотип стал двухмерным с более чёткими линиями, также исчезли тени.
В Японии новый логотип получил одобрение 22 июля 2024 года. Вероятно, новый логотип — составляющая мирового ребрендинга Mazda. При этом неизвестно, будет ли новая эмблема использоваться на автомобилях марки.
Как отмечает издание AutoGuide, похожий плоский логотип был замечен на Mazda Arata, концептуальной электрической модели концепта EV design concept, представленной Changan Mazda на выставке Auto China 2024 ещё в апреле.