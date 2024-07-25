Японская автомобильная марка Mazda зарегистрировала новый логотип

В Японии новый логотип получил одобрение 22 июля 2024 года. Вероятно, новый логотип — составляющая мирового ребрендинга Mazda. При этом неизвестно, будет ли новая эмблема использоваться на автомобилях марки.

Как отмечает издание AutoGuide, похожий плоский логотип был замечен на Mazda Arata, концептуальной электрической модели концепта EV design concept, представленной Changan Mazda на выставке Auto China 2024 ещё в апреле.