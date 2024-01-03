Японские автомобилестроители совместно разработали водородный грузовик

Новый грузовик перевозит 56 кг водорода и может проехать 800 км на одной зарядке. До сентября автопроизводители определят практичность грузовика — насколько хорошо машина справляется с грузами, насколько проста или сложна заправка. Цель проекта — начать продажи в 2027 году.

А у японского правительства есть своя задача — выпустить 5 тысяч тяжёлых грузовиков на топливных водородных элементах к 2030 году в рамках декарбонизации. При этом к этой технологии пока не относятся как к перспективе, поэтому популяризация среди потребителей проходит сложно и медленно.

Опыт Honda и Isuzu — не первый: ещё в мае грузовик на топливных водородных элементах, разработанный Toyota Motor и её дочерней компанией Hino, стал первым экспериментальным автомобилем, который приступил к демонстрационным испытаниям.