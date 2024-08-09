Южная Корея проверит электромобили из-за вызванного Mercedes-Benz пожара

Это вызвано крупным пожаром, произошедшим на подземной парковке, виновником которого стал премиальный EV Mercedes-Benz. В совещании также примут участие министерства земли и промышленности, а также Национальное пожарное агентство.

Правительство планирует объявить о комплексных мерах по борьбе с пожарами по причине возгорания электромобилей. Согласно сообщению анонимного чиновника из министерства транспорта, на которого сослался портал Teslarati, правительство намерено требовать от производителей электромобилей раскрывать марку аккумуляторов, используемых в их транспортных средствах. В настоящее время Южная Корея не требует от производителей указывать марку аккумуляторов.

Как отмечается, пожарным пришлось тушить пожар в течение 8 часов, в итоге сгорели или пострадали порядка 140 машин. Около 23 человек пострадали во время пожара, надышавшись дымом.

Известно, что загоревшийся электрокар Mercedes-Benz был оснащён батареями китайской компании Farasis Energy.