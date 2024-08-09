Авто
Опубликовано 09 августа 2024, 02:15
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Южная Корея проверит электромобили из-за вызванного Mercedes-Benz пожара

Будут требовать подробности об аккумуляторах
Министерство охраны окружающей среды Республики Корея проведёт 12 июля экстренное совещание, чтобы обсудить проблемы пожарной безопасности электромобилей всех брендов.
Южная Корея проверит электромобили из-за вызванного Mercedes-Benz пожара

© Ferra.ru

Это вызвано крупным пожаром, произошедшим на подземной парковке, виновником которого стал премиальный EV Mercedes-Benz. В совещании также примут участие министерства земли и промышленности, а также Национальное пожарное агентство.

Правительство планирует объявить о комплексных мерах по борьбе с пожарами по причине возгорания электромобилей. Согласно сообщению анонимного чиновника из министерства транспорта, на которого сослался портал Teslarati, правительство намерено требовать от производителей электромобилей раскрывать марку аккумуляторов, используемых в их транспортных средствах. В настоящее время Южная Корея не требует от производителей указывать марку аккумуляторов.

Как отмечается, пожарным пришлось тушить пожар в течение 8 часов, в итоге сгорели или пострадали порядка 140 машин. Около 23 человек пострадали во время пожара, надышавшись дымом.

Известно, что загоревшийся электрокар Mercedes-Benz был оснащён батареями китайской компании Farasis Energy.