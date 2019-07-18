Закрыта фабрика поддельных Ferrari и Lamborghini

Бразильская полиция закрыла подпольную фабрику, которая производила реплики люксовых автомобилей знаменитых итальянских марок Ferrari и Lamborghini.

Мастерская была расположена в южном штате Санта-Катарина. Владевших фабрикой отца и сына арестовали по обвинению в нарушении авторских прав на промышленную собственность. Затем они были отпущены под подписку о невыезде.

Как отмечается в полицейском рапорте, поддельные автомобили предлагали по цене от 45 до 60 тысяч долларов, что составляет порядка 8% от стоимости оригинальных суперкаров. Во время рейда полиция обнаружила восемь частично собранных автомобилей. Точное количество проданных подделок ещё будет устанавливаться.

Полиция не уточнила, какие именно детали были использованы для сборки. Тем не менее, были распространены фото, показывающие узнаваемые кузова, а также фирменные шильдики и аксессуары с итальянскими марками. В одном из автомобилей был установлен двигатель Chevrolet.