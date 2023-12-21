Замешаны Toyota и Mazda: у Daihatsu нашли 174 случая мошенничества с безопасностью

Замешаны Toyota и Mazda: у Daihatsu нашли 174 случая мошенничества с безопасностьюШтаб-квартира обыскивается
Скандал с нарушениями при проведении испытаний Daihatsu становится все интереснее: независимая комиссия обнаружила 174 случая мошенничества в 25 категориях. В скандале, затронувшем 64 модели автомобилей и три двигателя, замешаны такие известные бренды, как Toyota, Mazda и Subaru. Недавний обыск министерства транспорта Японии в штаб-квартире Daihatsu — необходимый шаг, поскольку автопроизводитель сталкивается с обвинениями в получении государственной сертификации обманным путем.
Обширное расследование, выявившее нарушения, связанные с безопасностью и автомобилями, ставит под сомнение честность и соответствие требованиям автопроизводителя. С учетом снятых с производства моделей и сотрудничества с другими крупными автопроизводителями, последствия скандала могут отразиться на всей отрасли. Хронология нарушений, датируемая более чем тремя десятилетиями, усложняет кризис Daihatsu.
Последствия этого скандала могут изменить ландшафт автомобильных испытаний и сертификации, побудив к тщательной переоценке практики отрасли для восстановления доверия и авторитета.