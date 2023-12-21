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Авто
20:30, 21 декабря 2023
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Замешаны Toyota и Mazda: у Daihatsu нашли 174 случая мошенничества с безопасностью

Штаб-квартира обыскивается

Скандал с нарушениями при проведении испытаний Daihatsu становится все интереснее: независимая комиссия обнаружила 174 случая мошенничества в 25 категориях. В скандале, затронувшем 64 модели автомобилей и три двигателя, замешаны такие известные бренды, как Toyota, Mazda и Subaru. Недавний обыск министерства транспорта Японии в штаб-квартире Daihatsu — необходимый шаг, поскольку автопроизводитель сталкивается с обвинениями в получении государственной сертификации обманным путем.

Обширное расследование, выявившее нарушения, связанные с безопасностью и автомобилями, ставит под сомнение честность и соответствие требованиям автопроизводителя. С учетом снятых с производства моделей и сотрудничества с другими крупными автопроизводителями, последствия скандала могут отразиться на всей отрасли. Хронология нарушений, датируемая более чем тремя десятилетиями, усложняет кризис Daihatsu.

Последствия этого скандала могут изменить ландшафт автомобильных испытаний и сертификации, побудив к тщательной переоценке практики отрасли для восстановления доверия и авторитета.

Источник:JapanTimes
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Toyota
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#автомобиль
,
#Япония
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