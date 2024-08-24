Запрещённые в США роботакси Cruise вольются в автопарк Uber

В результате коллаборации в автопарк Uber войдут электромобили с полным автопилотом — роботакси Chevy Bolt компании Cruise. Это произойдёт в 2025 году.

Роботакси Cruise будут доступны в приложении Uber, и пользователи смогут выбирать между роботакси и водителем-человеком. Пока неизвестно, в каких регионах будет доступна эта услуга: вряд ли в Калифорнии, где роботакси Cruise запрещены из-за проблем с безопасностью.

И это не первый опыт Uber с автономными автомобилями. В 2016 году компания уже тестировала роботакси в Питтсбурге, в 2022 году Uber заключила соглашение с компанией Motional и привезла роботакси в Лас-Вегас. Кроме того, в прошлом году Uber сотрудничала с Waymo для предоставления поездок без водителя в Аризоне и начала использовать роботакси для доставки еды Uber Eats.