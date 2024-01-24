Запущен первый в мире завод гигаваттных твердотельных литий-керамических батарей

Завод представляет собой результат 17-летней работы ProLogium и обеспечивает масштабное производство твердотельных батарей емкостью 106 Ач с высококремниевыми анодами. Процесс производства был усовершенствован, и завод обещает значительное увеличение эффективности и снижение стоимости.

Винсент Янг, основатель и генеральный директор ProLogium, подчеркнул, что новая технология открывает новые перспективы для отрасли аккумуляторов и содействует глобальным усилиям по достижению нулевых выбросов в автомобильной индустрии. Он также выразил надежду на продвижение результатов завода в мировом масштабе.

Ожидается, что завод, помимо своего влияния на мировой рынок аккумуляторов, также станет важным источником создания рабочих мест в регионе. Проект предполагает создание более 1,200 рабочих мест в Taoyuan, внося весомый вклад в местную экономику.