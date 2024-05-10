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Опубликовано 10 мая 2024, 08:37
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Запустивший Cybertruck и Model S Plaid топ-менеджер Tesla раскритиковал Илона Маска и ушел из компании

Тревожный звоночек
Рич Отто, топ-менеджер Tesla, отвечавший за запуск Cybertruck и Model S Plaid, объявил о своем уходе из компании. В своем посте на LinkedIn он поделился причинами своего решения.
Запустивший Cybertruck и Model S Plaid топ-менеджер Tesla раскритиковал Илона Маска и ушел из компании
© Ferra

Отто указал, что успех компании строится на синергии между отличными людьми и выдающимися продуктами, которая возможна только при благоприятном развитии персонала.

Однако последние массовые увольнения, по его словам, нарушили эту гармонию и подорвали корпоративный дух, что сделало его пребывание в компании неперспективным.

За семь лет работы в Tesla, Отто принимал активное участие не только в запуске новых моделей, но и во многих медийных проектах компании.

Напомним, что еще с апреля 2024 года Маск начал активный процесс сокращения персонала, который затронул 10% сотрудников. На этой неделе была начата новая волна увольнений.

Уход Отто из Tesla стал заметным событием в индустрии, подчеркивающим возможные внутренние проблемы в управлении персоналом ведущего производителя электромобилей.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Tesla Cybertruck
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#Илон Маск
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#TESLA