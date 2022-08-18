Зарядные станции Tesla могут запретить

По словам местных журналистов, станции Supercharger нарушают законы страны — они не соответствуют достаточно строгим стандартам. Например, они не имеют счётчика, демонстрирующего расход электричества в киловатт-часах.

Стоит отметить, что Tesla отказалась от практики предоставления подобной информации через аналоговый счётчик, так как компания сообщает её либо через экран автомобиля, либо в мобильном приложении.

Отметим, что глава Баварского государственного управления мер и весов Томас Веберпалс уточнил — на данный момент у немецких властей нет планов штрафовать Tesla. Компании дадут какое-то время для того, чтобы она модернизировала свои станции.