Зарядные станции Tesla Supercharger V4 начали заряжать электрокары до 325 кВт

Как отмечает портал Electrek, «текущая ситуация с суперзарядными устройствами Tesla сложна». У компании есть четыре разных поколения Supercharger, но последнее поколение V4 вызвало путаницу.

В прошлом Tesla обещала, что новая версия Supercharger сможет заряжать до 350 кВт, но Supercharger V3 оказался ограничен до 250 кВт. Теперь, когда Tesla открыла сеть для электромобилей других производителей, которые могут заряжаться на 400 кВт, Supercharger V4 «оказался неким разочарованием».

В основном Tesla до сих пор устанавливает зарядные станции V4 с шкафами V3, что ограничивает потенциал мощности зарядки. Эти зарядные станции называются Supercharger V3+.